أدلت النجمة ياسمين عبدالعزيز بعدد من التصريحات النارية في جلسة حوارية مع بعض الصحافيين. وقالت ياسمين إن مسلسلها «هربانة منها» تصدر قائمة الأعمال الدرامية المعروضة هذا العام، وأنها لا تقيس ذلك بنسب المشاهدة التي تقررها مجموعة من الشركات المشكوك في حساباتها- على حد قولها- أو بنسب المشاهدات على موقع «يوتيوب»، موضحة أنه ليس كل المشاهدين يتابعون الأعمال الدرامية على الإنترنت، وهناك الكثير منهم يفضلون مشاهدتها عبر شاشة التلفزيون، لكنها تحدد ترتيب مسلسلها وفق أجرها، مؤكدة أنها حصلت على أعلى أجر في الدراما التلفزيونية هذا العام، مشيرة إلى أن حصولها على هذا الأجر يؤكد أنها في المرتبة الأولى بين كل الأعمال الدرامية، وليس المسلسلات الكوميدية فقط، بالإضافة إلى أن توقيت عرض مسلسلها في وقت «الذروة» يشير إلى أنها تستحوذ على نسب مشاهدة ضخمة.

وأعلنت عن الأسباب التي جعلتها تتجه الى الدراما هذا العام، بعد غياب دام سنوات طويلة، مؤكدة أنها استطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات في السينما خلال السنوات الماضية، وكانت تحتاج إلى فرض تحد آخر على نفسها فقررت أن تخوض تجربة الدراما، مؤكدة أنها ليست المرة الأخيرة التي ستشارك فيها بالدراما، بل إنها ستقدم مسلسلا في رمضان المقبل، وهناك أكثر من عرض لعدد من شركات الإنتاج معروضة عليها حاليا، لكنها لم تختر أيا منها بعد، وتنتظر حتى تدرس كل العروض وتختار الأفضل من بينها، نافية أن يكون مشروعها السينمائي المقبل هو فيلم «الدادة دودي 2»، موضحة أنها كانت تعمل على هذا المشروع لكنها استبعدته أخيرا، بعد اكتشافها أن الأطفال الذي شاركوا معها في الجزء الأول من الفيلم قد كبروا في السن، ومن الصعب الاستعانة بأطفال آخرين، لأن الجمهور ارتبط ذهنيا بالأطفال الذين شاركوا في الجزء الأول من العمل.

وأشارت ياسمين الى حرصها على مناقشة قضايا عدة تهم المرأة، وإلقاء الضوء على الكثير من المشاكل التي تواجهها في المجتمع، وأعلنت تحيزها الكامل للمرأة وشعورها الدائم بقهر وظلم المرأة في مجتمعاتنا الشرقية، لذلك تحاول مناصرتها وعرض قضاياها في كل أعمالها الفنية، كما أوضحت أنها تعرضت لظلم كبير في بداياتها الفنية لمجرد أنها امرأة، وحتى الآن تعاني الكثير من الضغوط، لكنها تحاول دائما إثبات أن المرأة قادرة على النجاح والوصول إلى القمة مثلها مثل الرجل.

وصرحت ياسمين بأن الفنان مصطفى خاطر والمخرج معتز التوني تم اختيارهما لمشاركتها مسلسلها في هذا العام، قبل وقوع الاختيار على النجم تامر حسني والمخرج محمد سامي، لكن خاطر والتوني كانا مشغولين بعمل فني آخر وهو مسلسل «عم شكشك»، لذلك تم الاتفاق مع فريق عمل آخر، بينما الظروف تغيرت بعد ذلك وعاد العمل إليهما من جديد. وبسؤالها عن حقيقة وجود مشاكل بينها وبين النجم تامر حسني، أجابت قائلة: «لا أحب أن أنظر خلفي أبدا، بل اعتدت دائما النظر الى الأمام، والآن أعيش نجاحي الذي حققته من خلال مسلسلي، وهذه المسألة صفحة وطويت ولا أفكر فيها أبدا».