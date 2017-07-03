شنت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم هجوما عنيفا ضد المعجبين (الفانزات) منتحلي الصفة على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب محاولتهم الإساءة لها عبر مدحهم إياها في صفحتها وذمهم لها في صفحات أخرى، ومهاجمة فنانين آخرين للإيقاع بينهم، وفق ما جاء في صورة نشرتها نجيم عبر حسابها على «انستغرام».

وأردفت الصورة بتعليق جاء فيه: «عن جد، هالقد وقتكم ما إله أي قيمة عندكم؟ هالقد نفسكم ما بتحترموها؟ هالقد وصلتوا لمرحلة من الحقد والحسد والغيرة لدرجة صرتوا مافيا وعلى مين؟.. علي؟ مفكرين حالكم اذكياء وما حدا راح يكشفكم؟ ان شاء الله تكونوا عرفتوا انه كل ما حدا تذاكا بيصير غبي اكتر، ويلي عم يعملولي تاغ على أساس هم «فانز»، وقفوا هون أحسن ما بلش بلوكات، كل يوم بتفتح صفحة حاملة صورتي واسمي وفجأة بتمدح وفجأة بتختفي.. بلا مشاكل، يا ولاد كبروا حياتكم أهم بكتير، وليها حق عليكم احترموها».