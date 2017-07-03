كشفت الفنانة السعودية مروة محمد انها عاشت حالة اكتئاب خلال تصويرها مسلسل «غرابيب سود» الذي عرض في رمضان الماضي، ولفتت إلى أنها ترددت كثيرا في استكمال دورها لكن توعية الناس كانت هدفها وهاجسها في أن توضح للعالم أن الدين ليس إرهابا. وقالت: صورنا العمل في لبنان، ولكن عندما رجعت إلى عائلتي شعروا بأنني مكتئبة، فاقترحوا علي التوقف عن استكمال العمل، أحيانا كنت أفكر في تركه لأنني شعرت بتعب نفسي، حتى إنني لم أشاهده ولن أشاهده لأنني لا أود العودة إلى حالة الكآبة التي عشتها سابقا.

وعن مسلسل «أصعب قرار» الذي عرض أيضا في رمضان، قالت مروة، وفق مجلة «لها»: «أصعب قرار» هو دراما تفاعلية، وفي كل حلقة يتناول قصة ولكل قصة نهايتان، والمشاهد يختار عن طريق التصويت النهاية التي أحبها، وفي النهاية كانوا يقومون بإحصاء النهايات التي فضلها المشاهد ونالت إعجابه أكثر. فكرة العمل جميلة لكن للأسف كنت منشغلة أثناء تصويره ببرنامج على الهواء وبالتالي لم أستطع المشاركة إلا في عدد قليل من الحلقات، وكنت أرغب في أن تكون مشاركتي أكبر لأنه أول عمل تفاعلي في تاريخ الدراما.

وبسؤالها عن أيهما اقرب إليها الدراما أم الكوميديا، أجابت: الدراما هي الأقرب إلي، الكوميديا أصعب لأنه ليس من السهل أن نضحك الناس، إلا إذا كان الممثل خفيف الظل بطبعه، لذلك طلبت ألا تعرض علي أدوار كوميدية، لأننا لا نستطيع باستمرار أن نفتعل أخبارا وأعمالا تضحك الناس.