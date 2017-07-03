وعدت الفنانة غادة عبدالرازق بتنظيم مؤتمر صحافي لتقديم الدليل الكامل على «تلفيق» الفيديو الفاضح المنتشر لها منذ مساء الجمعة الماضية. وقالت في تصريحات روجها المشرف على صفحاتها الفنية بموقع «الفيسبوك»، إن خاصية البث المباشر غير متاحة إلا عبر «فيسبوك» فقط!

وأكدت غادة أن الفيديو المتداول غير حقيقي، لأن خاصية «اللايف فيديو»، هي تقنية خاصة فقط بموقع «فيسبوك»، وغير موجودة بـ «انستغرام». وقالت إنها ستعقد مؤتمرا صحافيا لكشف تفاصيل هذا الفيديو، وذلك فور عودتها من إجازتها، التي تقضيها حاليا بجزر المالديف.

ووسط حالة الهجوم والانتقادات الشديدة التي تعرضت لها غادة، قرر عدد من الفنانين الدفاع عنها، وفي مقدمة هؤلاء إيمان العاصي، والتي كتبت من خلال حسابها الخاص على «فيسبوك»: «البقاء لله في ستر الأعراض.. من منكم بلا خطيئة، الدنيا دوارة.. اللي هيستركم بس هو عدم شهرتكم».

وانضم أحمد فلوكس الى قائمة النجوم المدافعين عن غادة، وكتب: «الخطأ وارد مع كل البشر ولكن إذا أخطأ فعليك أن تستر.. أرجو ألا نرتكب إثما عظيما بنشر هذه المقاطع المسيئة لأنها تمس حدود الله وتخالف تعاليمه.. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك».

الممثلة المعتزلة وملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم زوجة لاعب كرة القدم عماد متعب قررت ايضا الدفاع عن غادة وكتبت من خلال حسابها على «فيسبوك»: «من منكم بلا خطيئة.. الدنيا دوارة على فكرة».