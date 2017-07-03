يبدو أن الدويتو الذي قدمته النجمة المصرية يسرا مع «الزعيم» عادل إمام سيتكرر قريبا لكن مع نجله المخرج رامي إمام، حيث بدأت يسرا جلسات عمل أخيرا مع رامي الذي سيتولى إخراج برنامجها الجديد «موعد» الذي سبق أن كشفت عن تفاصيله ومنها أنها ستجوب العالم بصحبة فريق عمل البرنامج، خاصة أن البرنامج سياحي 100%، لكن يسرا عادت لتكشف، في تصريحات لها، عن أنها غيرت خطتها وستبدأ التصوير في مصر. وتقول عن هذا: «مصر تحتوي على ثلثي آثار العالم، ومن هنا جاء التغيير، فلا بد أن تظهر جمال «ام الدنيا» للعالم كله، فنقطة البداية والانطلاق ستكون من مصر قريبا ولكن بعد الاستقرار على كل التفاصيل».

وأوضحت أن فكرة البرنامج تقوم على استضافة النجوم في المناطق السياحية والحديث عنها، قائلة: «كنت أبحث عن برنامج بعيد عن «التوك شو» وعن كل ما يقدم أخيرا، فكان لا بد أن أعود إلى كرسي المذيعة لكن بشكل مناسب لي كيسرا، كما أنه من الضروري أن أضمن التجدد وعدم التكرار واستخدام أفكار مستهلكة.

وعن انضمامها إلى شركة رامي إمام الإنتاجية التي أسسها أخيرا وما قيل عن أنها ستتعاون معه بعد أن فسخت عقدها مع شركة «العدل غروب»، ردت بأنها على علاقة طيبة بـ «العدل غروب» وأنها لم تفسخ تعاقدها معهم وحتى إذا تعاونت مع رامي في عمل فني فذلك لا يعني أنها على علاقة سيئة بـ«العدل». وقالت إن من المبكر الحديث عن دراما 2018 لأن الأمر بالنسبة إليها سيتوقف على السيناريو الذي سيضيف إليها أولا قبل أن توقع على أي عمل جديد.