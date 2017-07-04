انتشر عبر «فايسبوك» أخيراً فيديو نادر للفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني. وقد ظهرت فيه خلال مقابلة أجريت معها وتحدثت عن سبب عدم تقديمها أعمالاً فنية في الفترة الأخيرة من حياتها.

وقالت إنها كانت تشعر بالحزن والغضب لأنها لم تتمتع بالقوة الجسمانية أو النفسية التي تساعدها على تقديم أعمال فنية ناجحة في السنوات الأخيرة من مسيرتها المهنية.

واعترفت بأنها عانت من كسر وألم في ظهرها. وكشفت أنها لم تتلق العلاج اللازم لذلك لأنها لم تكن تعلم بأمر إصابتها.

يُذكر أن النجمة توفيت منذ أكثر من 16 عاماً. إلا أنها ما زالت تحتل مكانة مهمة في قلوب المشاهدين. وقد أحدثت حياتها الشخصية وطريقة موتها جدلاً كبيراً في أوساط هؤلاء.