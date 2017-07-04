انتشرت الكثير من الأقاويل الفترة القليلة الماضية أن النجم محمد منير تعرض مرة أخرى لآلام شديدة في القدم بعدما قام بجراحة في ألمانيا، وقيل إنه سيسافر لإجراء جراحة جديدة، لكن منير أكد، في تصريحات صحافية له، أنه بخير ولن يجري جراحة قريبا، وقال مطمئنا جمهوره إنه بالفعل سيطير قريبا إلى ألمانيا لإجراء فحوص وذلك من أجل الاطمئنان على حالته، حيث نصحه الطبيب بأن يواظب على ذلك من فترة لأخرى من أجل نتيجة أفضل للعلاج، مشيرا الى أن الألم الذي تجدد أخيرا سببه المجهود الذي بذله، خاصة أنه يعمل على إنهاء ألبومه الذي يأمل أن يطرحه في نهاية العام الحالي، كما أنه يجهز لمفاجأة لجمهوره قريبا وأغنية منفردة جديدة، سيعمل على تصويرها لاحقا.

من جانب آخر، وعما قيل بأنه سيكرم في الدورة المقبلة لمهرجان وهران في الجزائر، أوضح منير أنه سعيد بهذا الخبر، حيث سيكرم على ما قدمه من أعمال تمثيلية بالرغم من أنه مطرب، لافتا الى ان هذا التكريم يؤكد أنه استطاع ترك بصمة كممثل وهو بالتأكيد أمر يسعده خاصة أن التكريم يأتي من الجزائر وهي بلد غال عليه كثيرا، بحسب ما قال.

وأضاف أنه منذ بدايته يعمل على مشروعه الفني الغناء والتمثيل معا، وإن كان الغناء هو ملعبه الأساسي الذي يحبه وإن كان زائرا على التمثيل وهو ما يدفعه لعدم قبول أي عمل إلا إذا كان متميزا.

من جهة أخرى، يحيي محمد منير من خلال مهرجان الحمامات الدولي بتونس حفلا ضخما تحدد له يوم 18 أغسطس المقبل، ويشارك في مهرجان الحمامات الدولي بتونس من مصر أيضا المطربة دينا الوديدي والمطرب حمزة نمرة. وكشفت إدارة المهرجان تحت قيادة معز مرابط مدير المهرجان عن برنامج وشعار الدورة «53» وهو «الحمامات كيما تحبها».