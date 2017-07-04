اعتبرت الفنانة السورية ديمة الجندي كره الجمهور لشخصية «الخنساء» التي قدمتها في مسلسل «غرابيب سود» الذي عرض في رمضان الماضي دليل نجاحها، لافتة إلى أنها منعت ابنتها الوحيدة «تيا» من متابعة العمل.

وعن صعوبة أداء الشخصية، قالت الجندي، في تصريحات صحافية لها: «استحضرت كل ما هو موجود من شر في داخلي ووظفته بهذه الشخصية التي هي مرهقة جدا جدا عدا عن كونها مغايرة وبعيدة كل البعد عن شخصيتي الحقيقية».

كره متابعي المسلسل للشخصية لم يقتصر على «فانز» ديمة فقط، وإنما شمل أصدقاء مقربين لها أيضا، وهو ما اعتبرت الفنانة دليل نجاحها. وقالت: «الكثير من المتابعين والأصدقاء يرسلون لي ويؤكدون سواء عبر مواقع التواصل أو في لقاءاتنا أنهم كرهوني، وهذا دليل على أنني قدمت الخنساء بصورة جيدة على صعيد الأداء وأوصلت حقيقتها للجمهور، وهذا يسعدني بالطبع». وأضافت: «كره الجمهور هو النتيجة المحببة بالنسبة لي، فالجمهور كره الخنساء ولم يكرهني كديمة وبالتالي هذا يدل كما أسلفت على أنني نجحت في تقديم الشخصية بالشكـل الأمثل».

وبررت قرارها بعدم السماح لابنتها بمتابعة «غرابيب سود» - في حوار لها مع مجلة «سيدتي»، قائلة: «ابنتي تيا غير مسموح لها إطلاقا بمتابعة «غرابيب سود»، وأنا شخصيا أعلنت عبر مواقع التواصل أكثر من مرة أنه يجب عدم السماح للأطفال أو ممن هم دون سن الثامنة عشرة بحضور المسلسل وهذا واضح أيضا في تتر العمل».