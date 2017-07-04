يبدو أن برنامج الفنان اللبناني مروان خوري سيبصر النور قريبا، حيث بدأت أعمال الديكور تنفذ في استديوهات خارج بيروت، وسيتولى المخرج اللبناني وليد ناصيف الإشراف على البرنامج المؤلف من 26 حلقة لمصلحة تلفزيون العربي الذي يبث من العاصمة البريطانية لندن.



وسيكون من ضمن ضيوف البرنامج، وفق تقارير صحافية، كاظم الساهر وأصالة نصري ووائل كفوري وكارول سماحة وشيرين عبد الوهاب ونانسي عجرم، تضاف إلى ذلك المواهب الغنائية التي تملك الصوت المناسب لمجاراة خوري وضيوفه.



وذكر أن ميزانية البرنامج تخطت المليون ونصف مليون «ورقة الدولار». وبعد أشهر من تداول عدة أسماء استقر فريق القناة على تسمية البرنامج «طرب مع مروان خوري»، وهي من المرات النادرة التي يسمى فيها برنامج فني موسيقي باسم مقدمه بعد برنامج «صولا» اسم الدلع للفنانة أصالة نصري.

وتؤكد المعلومات أن الحلقة الأولى ستصور هذا الشهر، وستكون حلقة تجريبية، على أن يبدأ في الأول من أغسطس موعد التصوير الرسمي لعرض البرنامج بداية الخريف المقبل على الشاشة نفسها.

لن يشارك أحد مروان خوري في التقديم وسيقتصر الحوار على آراء في الموسيقى وعمالقة الفن الذين سيكرمهم البرنامج، ومنهم أم كلثوم ووردة وعبدالحليم وسعاد محمد ومحمد عبدالوهاب.

هذا، وطلب مروان خوري أن يكون ضمن الديكور آلة البيانو التي يفضلها، حيث سيعزف ويغني مع ضيوفه.