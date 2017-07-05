بعد علاقة استمرت لأكثر من سنة، أعلنت المذيعة اللبنانية كريستين حبيب انتهاء علاقتها بالمخرج والممثل السوري سيف الدين سبيعي بطريقة هادئة.

ونشرت الشابة ورة تجمعها بالسبيعي على “انستغرام” وعلقت عليها قائلة: “لم يكن مرورك في حياتي مرورا عابرا، وما كنت أنا من العابرات. لم تقرّبني إليك فحسب بل قرّبتني إليّ. لا بدّ من نهايات، هكذا هي الحكايات. لكن نحاول أن نبتسم للحياة التي وضعت في دربنا أجمل الناس”.

وأضافت: “شكرًا لأنك كنت… الأجمل والأشرف”.

وختمت رسالتها “شكرًا لكل تلك الطيبة، لكل ذلك السموّ. شكرًا لأنك كنت… كل الحبّ”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع اعترافها بانتهاء علاقتها بالسبيعي، ولاقت طريقتها الراقية تجاوباً واسعاً بين متابعيها، متمنين لها النجاح.