حرصت الاعلامية الكويتية حليمة بولند على التقاط مجموعة من الصور لها في الحديقة اليابانية في مدينة موناكو الفرنسية لكن ملابسها عرضتها لمجموعة من الانتقادات الحادة وأثارت الجدل بسببها.



بالرغم من كل هذه الانتقادات الحادة واصلت حليمة بولند نشرها لصورها في مدينة موناكو بأزياء جريئة على غير العادة وظهرت بالمكياج وبدونه لتستفز الجمهور أكثر فور معرفتهم بتنقلها من مكان إلى آخر بطائرة خاصة وعدم استقلالها لطائرة عادية وهو ما جعل البعض منهم يعتبره غروراً.



هذه الرحلة الترفيهية والسياحية لحليمة بولند بعد نجاح برنامجها الرمضاني “حليمة زاد” على شاشة التلفاز الكويتية والتي استضافت من خلاله عدد كبير من نجوم الفن العربي والخليجي.