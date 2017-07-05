بيروت - بولين فاضل

بعد استضافة النجمة شيرين عبدالوهاب للسوبر ستار راغب علامة في إطار برنامجها «شيري ستوديو» وغنائهما معا من دون أي تمارين مسبقة وبروز تناغم في الصوت والشخصية بينهما، عرض راغب على شيرين أغنية ليؤدياها معا على شكل ديو، وقد أعجبت شيرين كثيرا بالأغنية، ويتم حاليا العمل على إنجازها على أن يغنياها للمرة الأولى بشكل مباشر في مهرجان سوف يقام في بيروت في «البيال» خلال أغسطس المقبل ويحمل اسم Beests.

إلى ذلك، يعمل راغب على أغنية جديدة من كلمات الشاعر طوني أبي كرم وألحان محمود عيد، وهي من النوع العاطفي الرومانسي. وعلى صعيد التمثيل، لايزال علامة بعيدا عن المجال رغم تصريحه أخيرا بأنه يود أن يصور سيرة حياته، لاسيما أنها غنية جدا وتتضمن أحداثا كثيرة تكفي لصنع عشرة مسلسلات.

من جانب آخر، نفى النجم وائل جسار ان تكون لديه أي علاقة بالحساب الذي دشن منذ أيام عبر «تويتر» وقام بإضافة العشرات من نجوم الغناء العربي، وقال انه ليس لديه حتى اليوم أي حساب عبر «تويتر»، ومن تحدث مع الناس وأرسل إضافات لهم إنما ينتحل شخصيته، وهو بريء من هذا الحساب.

ولفت جسار إلى ان الحساب الذي يتعامل من خلاله مع الجمهور هو «فيسبوك» وهو الوحيد المسؤول عنه أمام الجمهور.