أكدت الفنانة وفاء عامر أنها قامت الفترة القليلة الماضية بتقديم بلاغ بأحد أقسام الشرطة بعد تعرضها للسرقة.

وروت النجمة المصرية، في تصريحات صحافية لها، تفاصيل ما حدث معها، قائلة: «استعنت بخادمة جديدة بمنزلي وبعد أول يوم وجدت أن تصرفاتها غريبة لكنني لم أشك في أخلاقها ولم أتوقع أن تقوم بسرقة مبلغ مالي ضخم مني ومجوهرات مساعدتي الخاصة، لكن هذا ما حدث، فبعد انتهاء اليوم فوجئت بأنها تطلب مني الذهاب لوالدتها، ووافقت لكن بعد مغادرتها منزلي صدمت باكتشافي اختفاء مبلغ مالي وبعض المجوهرات الخاصة بالفتاة التي تساعدني في عملي، وقررت تحرير محضر وجار البحث عنها بعد أن أغلقت هاتفها».