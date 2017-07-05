حذرت الفنانة المصرية الشابة ياسمين صبرى من انتحال شخص لاسمها عبر موقع «فيسبوك»، مؤكدة أنها لا تمتلك حسابا على الموقع من الأساس.

ونشرت ياسمين تحذيرا عبر حسابها بـ «تويتر»، وقالت: «في شخص بيستخدم اسمي على فيسبوك مفبرك.. أنا معنديش صفحة على فيسبوك.. أي خبر مصرح عني مش صحيح ومفبرك».

وشاركت صبري في السباق الرمضاني السابق بمسلسل «الحصان الأسود»، بطولة النجم أحمد السقا، كما شاركهما بطولته أحمد بدير وشيري عادل وصبري فواز وعمر السعيد، ومحمد فراج وأحمد العوضي وميرنا نور الدين وهبة عبدالغني ومحمد على رزق ومحمد عادل وسناء شافع ومحمد عز، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد خالد موسى.