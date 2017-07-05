بعدما تعاقدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على فيلم سينمائي جديد مع المنتج محمد السبكي بعنوان «ثانية واحدة» ويشاركها البطولة الفنان الكوميدي مصطفى خاطر ومن إخراج محمد سامي، عادت هيفاء ووضعت شروطها على السبكي.

وذكرت تقارير صحافية نقلا عن مصادر أن هيفاء قد تواصلت مع المنتج محمد السبكي في اتصال هاتفي طلبت منه تغيير اسم الفيلم قبل عودتها لبدء التصوير، حيث أبلغته بموعد وصولها إلى القاهرة آتية من لندن خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادا للفيلم الذي بدأت تصوير مشاهد منه قبل بدء تصويرها مسلسلها «الحرباية»، وقد انشغلت حينها بتصوير «الحرباية» فاضطرت إلى إيقاف تصوير الفيلم وتركيز كل طاقتها ووقتها في «الحرباية» لتستطيع اللحاق بالموسم الدرامي الماضي.

وجاء في التقارير أن المنتج محمد السبكي طالب المخرج محمد سامي بأن يكون موعد طرح الفيلم هو موسم عيد الأضحى المقبل، وأن يركز طاقته مع فريق العمل على ذلك، حيث كان السبكي يأمل أن يخوض الفيلم موسم عيد الفطر، إلا أن التزام هيفاء بمسلسل «الحرباية» حال دون ذلك.

من جانب آخر، أعادت النجمة السورية أصالة نصري نشر مقطع فيديو لأغنيتها «ذاك الغبي» على «فيسبوك»، وعلقت على المقطع بكلمات من الاغنية التي تقول فيها «هدمتني.. بنيت نفسي وعشت ونسيتك خلاص.. كسرتني.. لملمت أشتاتي ولا غيرك نقص».

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الذي اعادت من خلاله أصالة التذكير بأغنيتها الخليجية المميزة التي لاقت انتشارا واسعا بعد نزولها.