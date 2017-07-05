استمرارا لسلسلة النجاحات التي تتبع فيلم «تصبح على خير» لتامر حسني بمصر والوطن العربي، يعرض الفيلم بسينمات «هوليوود»، بداية من شهر أغسطس المقبل، وذلك تحت رعاية مجلة

«A NEGMA» العالمية.

ويعد فيلم «تصبح على خير» أول إنتاج مصري تستقبله سينمات «هوليوود» بالولايات المتحدة الأميركية، كاستجابة لرغبة جمهور تامر في الخارج. وتتم الآن ترجمته إلى الإنجليزية والفرنسية، استعدادا لعرضه في عدد من الدول الأجنبية مثل، فرنسا ولندن وأميركا.

الجدير بالذكر أن «تصبح على خير» بطولة كل من تامر حسني ونور اللبنانية ودرة ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج وليد منصور.