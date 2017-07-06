خلود أبوالمجد

ببكاء شديد اعتذرت مساء امس الاول الفنانة غادة عبدالرازق لجمهورها عبر فيديو مباشر عما بدر منها وأثار ضجة كبيرة وصلت أصداؤه لأروقة النقابة ورفع عدد من القضايا عليها إثر ظهورها في فيديو سابق أثناء إجازتها الخاصة التي تقضيها في جزر المالديف برفقة ابنتها وحفيداتها وعدد من صديقاتها، وكانت نائمة على السرير وترتدي ملابس غير لائقة ما جعل جزءا من جسمها يظهر بشكل واضح، ما جعل جمهورها يهاجمها بشدة واستاء مما بدر منها، لتظهر في اليوم التالي عبر تسجيل صوتي تنفي، وهو ما زاد من استياء الجمهور أكثر، لتطل مساء أمس الأول من جديد مباشرة لتؤكد انها كانت تحت تأثير حبوب نفسية تتناولها منذ فترة طويلة لعلاج الاكتئاب تجعلها غير قادرة على التوازن،

وأنها مصابة بقصر نظر لا يمكنها من مشاهدة التعليقات التي كانت ترد لها لحظة تصويرها الفيديو سالف الذكر لانها لم تكن ترتدي نظارتها الطبية، مضيفة أن الكثيرين حاولوا ثنيها عن الاعتذار وتكذيب الفيديو والتأكيد على انه مفبرك لكنها آثرت الاعتراف بالحقيقة احتراما اولا لابنتها روتانا وحفيداتها وكل المحيطين بها وجمهورها الذي أكدت اكثر من مرة خلال الفيديو أنها صدمت من رد فعله، الأمر الذي أوجعها كثيرا، مؤكدة أنها كانت متخذة قرارا بعدم التصوير خلال عطلتها بأي ملابس غير لائقة أو ملابس البحر، لكنها في هذه الليلة عملت على تلبية طلبات جمهورها لها بالتواجد معهم من خلال اللايف، الذي قالت خلاله بأنها المرة الأولى لها في تجربته.