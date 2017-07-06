توفى منذ قليل المذيع والممثل الشاب عمرو سمير إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 33 عامًا، ولم يتم تحديد موعد لتشييع جثمانه أو العزاء حتى الآن.

بدأ عمرو سمير حياته كممثل وهو فى العاشرة من عمره حيث شارك في فيلم "القتل اللذيذ"، أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج، بعد دراسته بكلية الإعلام وبعد تخرجه تقدم إلى مسابقة المذيعين بقناة ميلودى ثم اتجه إلى قناة دريم لفترة وشارك في تقديم البرنامج الشبابي الناجح "شبابيك"، مع هبة شعير وإياد ودينا الشربينى وغيرهم، وبعد فترة اتجه إلى قناة otv وقام بتقديم برنامج "إيه الأخبار"، حتى اتجه خلال العامين الماضيين إلى قناة نايل لايف بالتليفزيون المصرى.

شارك عمرو سمير كممثل فى فيلم "عودة الندلة"، للنجمة عبلة كامل فى دور نجلها، كما شارك فى عدة مسلسلات تليفزيوينة منها "شط إسكندرية"، مع الراحل ممدوح عبد العليم، للمخرج أحمد صقر، "و"جدار القلب"، للفنانة الكبيرة سميرة أحمد، لنفس المخرج أحمد صقر، ثم مسلسل "قضية رأى عام"، للنجمة يسرا، و"مزاج الخير"، للفنان مصطفى شعبان.