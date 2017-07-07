انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه محمد الترك والد النجمة حلا الترك وهو يهاجم والدته.

وكشف أن الأخيرة تطلب منه دائماً أن يطلق زوجته الفنانة دنيا بطمة. وقال: «حاطة راسها براس دنيا. طلق دنيا... ترى دنيا طلعت وياك وانت رحتي طلبتيها ودارت عليك».

وأضاف: «ولا في عمرك حطيتيها في حضنك. ولا في عمرك إنت قلتي يمه إيش فيها. ولا سويتي أي شي كان لها... والبنيّة سكتت».

كما أشار إلى أن والدته ترغب في تحقيق الشهرة وسألها «صرتي مشهورة. مستانسة؟». وختم: «راضيت أمي أكثر من 70 ألف مرة وتميت أراضي فيها. الرسول قال أمك ثم أمك ثم أمك. بس مو كل أم أم».