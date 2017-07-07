شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها على "انستغرام" بمقطع فيديو طريف لمجموعة من الاطفال الموهوبين.

وظهر في المقطع أطفال موهوبين حاولوا تقليدها ليعّبروا بطريقةٍ أو بأخرى عن حبهمّ الكبير لنجمتهم المفضّلة، فقدّموا مشهداً عفوياً وطريفاً من كليبها الاخير لأغنية "شوف حالك عليي"على طريقتهم الخاصة.

أثار المقطع إعجاب "ملكة المسرح" وعلقت عليه "يا الله شو حلوين، أهضم اعادة تصوير لمشهد من كليب اغنيتي الجديدة، بحبكم".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الذي لاقى اعجاب الالاف منهم وتعليقاتهم التي عبرت عن حبهم الكبير لنجمتهم.