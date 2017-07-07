وجه المطرب الشعبي سعد الصغير الشكر لجميع من شاركه في عزاء والدته سواء سكان منطقته أو بحضور العزاء أو بالتعليق على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبكى في المقطع الذي نشره على "فايسبوك" خلال حديثه عن عزاء والدته وقال: "بجد بشكر كل اللي عزاني، معرفش إني محبوب عندكم كده أوي".

وأضاف: "بشكر الفنانين كلهم اللي جت واللي ما جتش، مش هاممني مين الفنان اللي جى ومين مجاش، أنا يهمني الجمهور الجميل اللي هو شكلي، الفنانين مش شكلي، فيهم الغني وفيه الفقير لكن انتوا اللي شكلي".

وروى سعد مواقف عدة له مع والدته، طالبا من جمهوره الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وهو يبكي، ما أثار تفاعل الجمهور معه بتعليقاتهم التي دعت لوالدته بالرحمة.