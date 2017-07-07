من حين إلى آخر يأخذ الموت أحد المشاهير وهو لا يزال في ريعان شبابه، فيشكل موته صدمة لمحبيه خاصة عندما لا تكون هناك مقدمات للرحيل.

آخر هؤلاء المذيع والممثل المصري عمرو سمير الذي أعلنت وفاته الأربعاء عن عمر 33 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

شارك سمير في أعمال سينمائية مثل "القتل اللذيذ" مع الممثلة ميرفت أمين، و"عودة الندلة" مع عبلة كامل، ومسلسل "قضية رأي عام" مع يسرا، كما شارك في البرنامج الشبابي "شبابيك"، وقدم برنامج "إيه الأخبار".

وهذه قائمة من المشاهير الذين خطفهم الموت في أوج نجوميتهم وفي ريعان شبابهم:

علاء ولي الدين

رحل الممثل الكوميدي المصري علاء ولي الدين عام 2003 ولم يكن يتجاوز الأربعين من العمر، وجاء موته جراء مضاعفات لمرض السكري الذي كان يعاني منه.

ظهر علاء ولي الدين في أعمال مع عدد من نجوم الساحة الفنية الحاليين أمثال أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومحمد سعد.

من أهم أعماله فيلم "الناظر" الذي قام فيه بدور البطولة المطلقة، و"المنسي" مع عادل إمام، و"عبود على الحدود" مع أحمد حلمي وكريم عبد العزيز وغادة عادل.

سوزان تميم

رحلت المغنية اللبنانية سوزان تميم في سن الـ31 بعد مشوار فني حافل، وحياة كانت مليئة بالصراعات العائلية.

قتلت تميم في دبي عام 2008، بعد أن طعنها القاتل بسكين في رقبتها، وهي القضية التي أدين فيها رجل الأعمال المصري هشام طلعت وحكم عليه بالسجن ثم تم العفو عنه.

ذكرى

رحلت المغنية التونسية ذكرى في سن الـ37 عقب إطلاق زوجها النار عليها.

لذكرى مشاور فني حافل في المغرب وتونس وليبيا ومصر. وفي الأخيرة استقرت ونالت شهرتها، وهناك التقت بالموسيقار هاني مهنى الذي أنتج لها ألبوم "وحياتي عندك" الذي حقق رواجا كبيرا في مصر.

عمر خورشيد

توفي الموسيقار والممثل المصري عمر خورشيد عام 1981 عن عمر 36 عاما. عمل خورشيد مع فنانين كبار أبرزهم: محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، ولقي مصرعه جراء حادث تصادم مروري في القاهرة.

ميرنا المهندس



توفيت الممثلة المصرية ميرنا المهندس عام 2015 عن عمر 37 عاما بعد صراع مع المرض، وكانت وفاتها صدمة للوسط الفني لأن حالتها الصحية كانت قد تحسنت في الفترة التي سبقت الوفاة.

بدأت مشوارها الفني عن طريق الإعلانات عندما كانت بسن صغيرة، وبعدها شاركت بأداء الأدوار الصغيرة والمتوسطة والثانوية لكنها توقفت عن العمل الفني بعد إصابتها بمرض نادر في المعدة. وبعد شفائها منه قررت العودة إلى العمل الفني حتى تعرضت لمشاكل صحية جديدة عام 2015 توفيت بعدها.

رجاء بلمليح

توفيت المغنية المغربية رجاء بلمليح عام 2007 عن عمر 41 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان.

نالت العديد من الجوائز الغنائية، ومنحت لقب سفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة.

حققت نجومية كبرى خلال إقامتها في مصر من خلال أغنية "صبري عليك طال"، ثم توالت ألبوماتها الغنائية ومنها "يا غايب" و"شوق العيون". وكانت قبل وفاتها تستعد لإصدار شريط باللهجة المصرية بعد نجاح ألبومها الخليجي "حاسب".