ترفع النجمة سمية الخشاب هذه الفترة شعار «الراحة» بعد المجهود الذي بذلته في تصوير مسلسلها «الحلال»، الذي عرض في شهر رمضان ونافست بقوة على عودتها مرة أخرى للدراما، لكنها خطة جديدة تتضمن تجهيزها العديد من المفاجآت، حيث قالت إنها قريبا ستعود إلى الاستوديوهات، وذلك من أجل مواصلة العمل على ألبومها مجددا الذي تعمل عليه منذ فترة وهو باللهجة الخليجية، مشيرة إلى أنها ستعمل خلال الشهرين المقبلين على تسجيل الأغنيات الباقية بعدما أنهت تسجيل ما يقرب من 6 أغان، ولم تستقر بعد إن كان الألبوم سيتضمن 10 أغنيات أم 12 لكنها لاتزال في مرحلة التسجيل، وتأمل أن تطلقه في نهاية العام الحالي.