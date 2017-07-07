أثارت صورة نشرتها الفنانة ديمة بياعة لولديها فهد وورد من طليقها الفنان تيم حسن، الذي إرتبط بالإعلامية وفاء الكيلاني، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، علماً أن زواج تيم حسن جعل بعض الناس يتضامنون أكثر مع ديمة، وأعاد الى إذهان قسم من الجمهور خيانته لها مع صديقتها نسرين طافش، كما أن هناك من لم يتقبل وفاء الكيلاني ولا زواج تيم منها، ويعتبر أنها إستغلت ظروفه لكي تتقرب منه.

في كل الأحوال، من الطبيعي ألا يتوحّد الناس كلهم حول فنان واحد، ويبقى لكل فنان محبيه الذين يقفون معه ويساندونه، ويقفون بالمرصاد في وجه كل من يسيء إليه، وآخرون يرفضونه ولا يتقبلونه ويهاجمونه لمصلحة فنان آخر.

ديمة التي تتواجد حالياً في السويد مع زوجها، أشارت إلى أن ورد وفهد يمضيان وقتاً سعيداً عند جدتهما مها المصري وعلقت على الصورة: "الله يخليلي ياكن يا رب وما يحرمني منكم يا سندي والله يطعم كل محروم".