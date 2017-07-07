قرر الفنان المصري، هاني شاكر، التقدم ببلاغ إلى النائب العام لوقف إعلان يعرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستغلاً إحدى أشهر أغنياته.

وفوجئ شاكر ببعض المتابعين يرددون أن الشرطة الصهيونية استخدمت صورته الشخصية ومقطعاً من أغنتيه الشهيرة "غلطة"، يقول فيه "حسستك بالأمان واديتك الحنان وحاجات كتير زمان"، وذلك لدغدغة مشاعر سكان الاحتلال والأحياء بما قدمه هذا الجهاز (الشرطة الإسرائيلية) بـ"الأمان بالشارع الإسرائيلي في الأرض المحتلة".

وأكد الفنان المصري، في بيان أصدرته نقابة المهن الموسيقية، أن موقفه من القضية الفلسطينية هو "موقف كل مصري قدم على مدار تاريخ بلاده الغالي والنفيس من أجل تحرير الأرض المحتلة"، مشدداً على أن "موقفه من التطبيع مع العدو الصهيوني لا يخرج عن حالة الإجماع المصري في كافة النقابات والأحزاب بالرفض التام، وربط ذلك بما يمكن تحقيقه من سلام عادل وشامل في المنطقة يعيد الحقوق إلى أصحابها".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها شاكر اتهاماً بالتطبيع، فقد سبق أن أحيا حفلاً غنائياً في ستاد أريحا ضمن فعاليات أيام السياحة الفلسطينية، برعاية وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، إذ رفض وقتها اتهامه بالتطبيع للمرور بجواز سفر إسرائيلي، مؤكداً أن ختم الاحتلال لم ولن يطبع في جواز سفره، وأنه دخل فلسطين عن طريق الأردن.

وأشار شاكر إلى أنه لم يتردد لحظة في إحياء حفل في الأراضي المحتلة، طالما أنه موجه إلى الشعب الفلسطيني، ويعتبر أن لا مشكلة لديه في تكرار هذه التجربة مرة ثانية، لأن "الترفيه عن الشعب الفلسطيني جزء من مهمة المطرب المصري والعربي عموماً".