قضت المحكمة العسكرية في لبنان على الفنانة وعارضة الأزياء ميريام كلينك بالسجن مدة 20 يوما واستبدالها بغرامة مالية والزامها بتقديم السلاح الذي ظهر في صور وفيديوات لها على شبكات التواصل الاجتماعي خلال استخدامها له.

وذكرت تقارير صحافية أن ميريام مثلت أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وحوكمت بجرم اطلاق النار في مكان مأهول من مسدس حربي غير مرخص. وحضرت الفنانة مرتدية فستانا أسود، وقالت للمحكمة لدى استجوابها ان هناك من تحداها بأن النساء لا يستطعن إطلاق النار، فاستعارت مسدسا صوتيا فحسب من أحدهم بهدف تصويرها اثناء حيازته، ثم أقدمت على نشر صورتها ليراها متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعندما اعطيت الكلام الاخير، قالت: «أطلب البراءة». وغرمت كلينك بمبلغ 300 ألف ليرة وتسليم مسدس حربي أو دفع ضعفي ثمنه مبلغ مليون ليرة.