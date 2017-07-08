مرمرشي: حلا تتمتع بقلب شجاع

أكدت منى السابر والدة الفنانة حلا الترك محاولات جرت خلال الفترة القليلة الماضية لسرقة حسابها على «انستغرام» لكن هذه المحاولات باءت بالفشل وتمت استعادة الحساب.

ونشرت منى صورة تعبيرية لـ «الهاكر» وعلقت عليها: «هناك محاولات لتهكير حسابي لكن الحمد لله تم استرجاعه بصعوبة. شكرا لمحبتكم الصادقة شكرا من القلب من جميع أنحاء العالم».

وكانت حلا الترك، التي تمضي إجازة الصيف مع والدتها وشقيقيها، قد نشرت فيديو لجلسة تصوير خضعت لها بعد أن أعلنت انضمامها لشركة «بلاتينيوم ريكوردز» التابعة لمجموعة «أم بي سي»، وفق عقد مدته 5 سنوات.

ولم يعلق محمد الترك على هذا الموضوع حتى الآن، او على موضوع تعاقدها مع «بلاتينيوم ريكودز» لكنه كان قد أكد في وقت سابق أن حلا تتبع لشركة «الترك برودكشن»، وأنه سيقوم بمحاربتها ومنعها من الغناء.

من جانبه، علق تيمور مرمرشي، مدير «بلاتينوم ريكوردز» على انضمام حلا للشركة، قائلا: «نحن جميعا متشوقون لعودة حلا الترك إلينا بعيدا عن جميع الأحداث التي شغلتها في الفترة الماضية، إنها شابة صغيرة تتمتع بموهبة كبيرة وقلب شجاع مكنها من تجاوز جميع الصعاب التي واجهتها سابقا، ونحن على ثقة تامة بأن هناك مستقبلا واعدا حافلا بالنجاح والإبداع في انتظارها».