أكدت النجمة شيرين رضا أن قرارها بمقاطعة الزواج هو أمر نهائي ومحسوم ولا تفكر في التراجع عنه، مشيرة الى أنها لا تحتاج إلى شريك في الحياة لأن لديها اهتمامات عديدة سوف تحد من كونها زوجة صالحة لأنها مشغولة بنفسها وبحياتها ولديها العديد من الانشغالات.



وقالت إن الحب لا يكون فقط بالعاطفة بل إن الحب موجود حولها في كل مكان، حب أسرتها وابنتها نور والحيوانات التي ترعاها والتي لا تنكر أنها متعلقة بها بشدة وترى أنها أكثر إخلاصا عاطفيا في كثير من الأحيان لأن الحيوانات تعبر بفطرتها وسجيتها.

وعن سكن ابنتها في الخارج وابتعادها عنها، قالت شيرين، في تصريحات صحافية لها، إن ابنتها نور تعيش في أوروبا من أجل الدراسة وهي سعيدة لأجلها لأن مستقبلها أهم من أي شيء، وكشفت أن ابنتها ورثت منها ومن والدها الفنان عمرو دياب ميولا فنية وهي متعلقة بالرقص غير أنها تضع كل تركيزها في الوقت الحالي على الدراسة.

وبعيدا عن ذلك وعما إن كانت ستبدأ قريبا عملا جديدا دراميا أو سينمائيا، قالت شيرين رضا إنها في الوقت الحالي في إجازة قبل أن تقرر بدء أي عمل.