أعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي نشر صور قديمة للممثلة السورية ليليا الأطرش، قبل تغير ملامحها بشكل كبير عن مظهرها الحالي.

وأشارت التعليقات الى الفارق الواضح بشكل لا يصدق بين الصور القديمة والحديثة.

يشار الى أن الأطرش اشتهرت عربياً بشخصية "لطفية" زوجة "عصام" (ميلاد يوسف) الأولى في مسلسل "باب الحارة"، والتي تعيش مع "ضرايرها" في خط غالباً ما يحتوي على الكوميديا، إضافة إلى كونها إبنة المرأة القوية "فريال" (إلهام موصللي).

وأعلنت ليليا الأطرش اعتذارها عن عدم المشاركة منذ الجزء الثامن من المسلسل الذي عرض الجزء التاسع منه أخيراً في رمضان المنصرم.