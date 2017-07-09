على قدم وساق يعمل النجم اللبناني وائل كفوري على ألبومه الجديد الذي من المتوقع أن يصدر قريبا، خاصة أن معجبيه يتابعون العمل على ألبومه خطوة بخطوة.



أكد طوني المسؤول عن البوم وائل أنه خلال ساعات سيعمل كفوري على تحديد اسم الألبوم، كما ستحدد شركة روتانا الموعد الخاص لطرحه، فيما رجح أن يكون الشهر المقبل مع بداية أغسطس، موضحا أن وائل أنهى بالفعل تصوير البوستر الخاص به، كما أكد طوني، حسب موقع «نواعم»، أنه سيتم أيضا الاستقرار على اختيار الأغاني الذي ستصور على طريقة الفيديو كليب، لاسيما المخرج والبلد الذي ستصور فيه.



أما مدير أعمال الفنان وائل كفوري فقد كشف أنه حتى الآن لم يبلغ بمواعيد بدء العمل على برنامج «أراب آيدول»، حيث يشارك كفوري في عضوية لجنة تحكيمه إلى جوار كل من الإماراتية أحلام، واللبنانية نانسي عجرم والمصري حسن الشافعي، وأضاف أن كل ما يشغلهم حاليا هو طرح الألبوم وإتمام الحفلات المرتبطين بها، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي لا يفكر سوى في ألبومه الجديد فقط.