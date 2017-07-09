«نوسة» تمتلك موهبة فنية من رقص وغناء وتمثيل وسأكون الصدر الدافئ لاحتضانها

اعتذرت عن جزأين من «باباي سيدي».. وشاركت في الجزء الثالث دمشق - هدى العبود

كشفت النجمة السورية جيني اسبر أنها تقف اليوم أمام كاميرا المخرج عامر فهد من خلال مسلسل «الغضبان»، لتلعب دور فتاة نصابة تعيش مع مجموعة من الفتيات لكنها تفعل معهم العجائب، وقالت إسبر لـ «الأنباء»: تابعوا العمل جميل جدا، وممتع ويدخل السرور والبسمة على وجوه افتقدت البسمة منذ زمن، ولن أكشف أكثر فنحن بدأنا العمل للموسم الرمضاني القادم(2018) والمسلسل من إنتاج شركة كلاكيت.

وأضافت: كما أقف اليوم على خشبة المسرح من خلال مسلسل «باباي سيدي» للمخرج سالم الجندي، علما أنني اعتذرت عن جزأين، وأنا اليوم معهم من خلال الجزء الثالث. وعن سبب الاعتذار، قالت: كان بسبب انشغالي بأعمال أخرى، فلم استطع التوفيق بين وجودي بدمشق ولبنان ودبي، هذه الحقيقة مرة على الفنان عندما تتضارب أوقات الأعمال مع بعضها البعض.

وحول مضمون المسرحية، قالت جيني: بداية المسرح هو المكان الوحيد الذي يثبت للجمهور «هل من يقف أمامه» فنان حقيقي أم لا، والكل يعلم أن المسرح لا يعلو عليه وهو الحكم الفصل، فأنت أمام الجمهور مباشرة، وهنا يقيم الفنان، والمسرحية تحكي كيف أن «السوشيال ميديا» ألغت أغلب وسائل الاعلام المقروء والمسموع والمرئي والسينما والمسرح مع الأسف «بنسب كبيرة».

وتابعت: هذا ليس صحيا بالنسبة للمشاهد، لأن هناك من يتعامل مع ذلك بشكل سلبي، ومنهم من يتعامل مع الموضوع بإيجابية، فالتكنولوجيا التي أدخلت «السوشيال ميديا» إلى كل بيت قادرة أن تصنع أجيالا تبني أوطانا، وبالمقابل قادرة أن تكون هدامة للمجتمعات، باختصار «حرية الرأي لا تليق بالبعض والعكس صحيح».

وعما يقال عن ان جيني اسبر فنانة للإغراء فقط، علقت: أبدا، الجمال نعمة من الله تعالى وقد وهبت هذا الجمال وحافظت عليه، فأنا أمارس الرياضة بأوقات منتظمة وأحافظ على شكلي، وهذا معروف لكل من يتابع أخباري الفنية، وحصلت على لقب ملكة جمال المغتربين في أوكرانيا 1996، كما حصلت على لقب ملكة جمال مهرجان الرمال الذهبية بطرطوس 2001، والنقاد والمخرجين عندما شاهدوا أعمالي كانوا صريحين إذ أطلقوا لقب «فنانة إغراء من الطراز الأول»، وهذا التقييم كان من خلال مقاييس جمالية عالمية، لكنني بحق أمتلك موهبة فنية صقلت بالجمال والعلم والمعرفة، وقد لا تصدقون من خلال «السوشيال ميديا»أنني أمتلك أصدقاء ومعجبين بفني وموهيتي من كل أنحاء العالم، وأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة.

وبسؤالها عن اخبار ابنتها «نوسة» اجابت: نوسة حاليا في اللاذقية مع جدتها، لأنني لا استطيع التواجد معها طوال الوقت، وهي محبة للفن، وتمتلك موهبة ظاهرة للعيان، فهي تغني وترقص وتمثل، وسأكون الصدر الدافئ لاحتضانها، في حال قررت أن تكون فنانة ذات يوم.