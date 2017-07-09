أحمد الفضلي

«مو غريبة عليكم يا اهل الكويت طول عمركم اهل واحباب لاي احد بوطنكم». بهذه الجملة عبرت الفنانة العراقية ميس كمر عن بالغ سعادتها بما تلقته من حب وتقدير وتهنئة من قبل جمهور وفنانين وطاقم عمل مسرحية «ولد بطنها» اثناء احتفالها بعيد ميلادها على هامش احدى عروض المسرحية التي لا تزال مستمرة بعروضها على مسرح نقابة العمال بميدان حول منذ اول ايام عيد الفطر.

وذكرت ميس خلال حديثها لـ«الأنباء» انها كانت في قمة السعادة عند مشاهدتها لطاقم العمل وعلى راسهم الفنان طارق العلي والنجم عبدالرحمن العقل يقومان بالغناء لها على المسرح بمناسبة عيد ميلادها، وما زاد من سعادتها ردود افعال الجمهور الذي كان حاضرا للعرض، حيث قاموا بالمشاركة في الغناء لها وسط اجواء احتفالية.

وفيما يتعلق بعمرها ذكرت ميس ان العمر بالنسبة لها ولأي شخص يحب ان يكون مجرد رقم لا اكثر، وهي تحرص على ان تعيش حياتها بسعادة ودون احتساب عمرها، موضحة انها لا تتردد بذكر عمرها في كل عام تحتفل بعيد ميلادها، حيث بلغت الـ 39 عاما كونها من مواليد العام 1978.

وعن ردود الافعال التي واكبت اعمالها الرمضانية الماضية قالت انها سعيدة كل السعادة بما حصدته اعمالها الماضية من ردود افعال ايجابية، وكذلك حصولها على جوائز عن دورها في هذه الاعمال، حيث حصدت جائزة افضل ممثلة كوميدية عن دورها في المسلسل الكوميدي «بوطبيع» في النسخة العاشرة لمهرجان «المميزون في رمضان»، لافتة الى انها كانت حريصة هذا العام على التنوع بعملية اختيار الاعمال التي شاركت فيها ونجحت باختياراتها، موجهة الشكر لكل المنتجين والمخرجين والفنانين ممن شاركوها بجميع اعمالها الرمضانية.

وحول وجودها مع اكثر من قروب فني ومشاركة مختلف الجروبات بالاعمال الفنية خلال رمضان، افادت ميس بأنها ترى نفسها محظوظة بشكل كبير بوجودها وعملها مع عدد كبير من المنتجين والمخرجين الكويتيين والخليجين خلال فترة قصيرة قضتها في الكويت، موضحة ان هذا الامر تعتبره توفيقا، مشيرة الى احترامها وتقديرها للجميع ممن عملت معهم في الماضي وخلال الفترة الحالية على صعيد التلفزيون او المسرح. وقالت انها تتمنى استمرارها على هذا النهج وتحقيق النجاح مع جميع الجروبات الفنية الكويتية والخليجية.