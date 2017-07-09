توجهت ريم نصري إلى شقيقتها الفنانة أصالة برسالة عبر حسابها على «انستغرام»، لكي تؤكد أنها تدين لها بتربيتها، ولا تسمح لأحد بأن يسبها، مؤكدة أنها لا تبذل مجهودا لأن تكون شقيقة وأما وابنة جيدة. وتأتي هذه الرسالة بعد أزمة توقيف أصالة الفترة الماضية في مطار بيروت لحيازتها مادة الكوكايين المخدرة، ومن ثم إطلاق سراحها وعودتها الى القاهرة.

وقالت ريم في تسجيل على «انستغرام» إنها حاولت أن تدين لأصالة بتربيتها لها قبل أن تتوجه إلى شقيقتها، قائلة: «أنا حافظت على التربية التي ربيتينا عليها، والله أنا ببيضلك وجهك، ولا تعتقدي أبدا أنني يمكن أن أفعل شيئا يخلي حدا يسبك، لم أبذل مجهودا لأن أكون بنت بيت وانسانة محترمة وأماً لولدين وأختك وابنة جيدة ومرضية لوالدتها، وهذا ما أحاول أن أكون عليه دائما».

يشار إلى أن هناك مشاكل بين أصالة وشقيقتها، بدأت منذ معارضة أصالة دخول الفن، وتطورت على اختلاف نظرتهما إلى ما يحصل في سورية، علما أن وتيرة الخلاف تشتد ثم تتراجع، وسبق لأصالة أن رفضت محاولات الصلح مع شقيقتها ريم التي بادر إليها أكثر من شخص ومن بينهم زوجها المخرج طارق العريان.