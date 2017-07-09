تذكرت الفنانة صفاء سلطان عام 2009 وبالتحديد أداءها للشخصية الشهيرة «ليلى مراد» ضمن مسلسل يروي سيرة حياتها.

وقالت صفاء في تعليق نشرته عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك»: «2009 هذا العام الذي كان مرحلة جديدة في حياتي المهنية.. اقترن اسمي باسم قيثارة الشرق ليلى مراد وكان لي الشرف الكبير أن أدخل عالم الدراما المصرية الراقية بأصعب الأدوار، حيث جسدت قصة حياة فنانة محبوبة، أحببت دوري والمسلسل، وعملت كثيرا لأكون عند حسن الظن.. وأتمنى ان ابقى دائما.. كل الحب والاحترام لدراما سورية التي صنعت صفاء سلطان، وكل التقدير لدراما مصر العريقة، والشكر الكبير لكل المحبين والمتابعين بمحبتكم اكبر وبتشجيعكم استمر.. بحبكن انا».

يشار إلى ان صفاء تتابع قضاء عطلتها في الوقت الحالي بينما لم تعلن عن مشاريعها للموسم المقبل.