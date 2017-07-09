انتشر خلال الساعات القليلة الماضية بقوة خبر وفاة الفنان المصري القدير يحيى الفخراني اثر اصابته بأزمة قلبية،

ونفت الكاتبة لميس جابر زوجة الفخراني هذا الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدة في تصريحات لها، أن الفنان يباشر عمله يوميا على المسرح، حيث يعرض مسرحية «ليلة من ألف ليلة» والتي يشاركه في بطولتها عدد كبير من النجوم.

واندهشت جابر من الخبر، مشيرة الى أن زوجها بصحة جيدة ولا داعي لانتشار مثل هذه الأخبار المزعجة.

من جانبه، ناشد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين الجمهور عدم تداول أي أخبار إلا بعد التأكد من صحتها، لأن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبا على نفسية نجومنا الكبار منهم والصغار أيضا، ولا داعي لخلق مثل هذه الحالة من الفراغ.

يذكر أن الفخراني تغيب هذا العام عن دراما رمضان بعد انسحابه من الموسم لكنه يقرأ حاليا العديد من السيناريوهات، ليختار من بينها العمل الذي سيقدمه العام المقبل.

يشار الى أن مسرحية «ليلة من الف ليلة» يشارك فيها كل من هبة مجدي ومحمد محسن والفنان لطفي لبيب وتعرض يوميا على المسرح القومي. وقد سبق أن حققت أعلى إيرادات في تاريخ مسرح القطاع العام وقت عرضها في الموسم الأول.