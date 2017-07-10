أكد الفنان محمود الجندي لعدد كبير من المقربين منه أنه اتخذ قراره باعتزال التمثيل بشكل نهائي لا رجعة فيه.

وأشار الجندي لأصدقائه الى أنه كان يفكر في اتخاذ هذا القرار منذ فترة لكنه لم يمتلك القدرة على اتخاذه طوال هذه الفترة.

ويصبح بذلك آخر أعمال الفنان الشهير هو مسلسل «رمضان كريم» الذي شارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم منهم روبي وسيد رجب وغيرهم ومن إخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أحمد السبكي.

ووفق موقع «سيدتي نت» فإن السبب الحقيقي وراء اعتزال الجندي هو تلك الطريقة التي تعامل بها معه المنتج أحمد السبكي في كواليس مسلسل «رمضان كريم» إضافة إلى الشكل الذي ظهر به سواء في الحلقات أو على التتر والأفيشات الخاصة بالعمل التي لم تتضمن صورته في معظمها، وهو ما لا يتناسب مع تاريخه الفني الكبير بحسب رأيه. ي

ذكر أن الجندي أصيب بمرض العصب السابع أثناء تصوير المسلسل واضطر للحصول على راحة لحين شفائه، ما تسبب في توقف التصوير.

و«رمضان كريم» تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز وبطولة شريف سلامة، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، روجينا، محمد لطفي، ريهام عبدالغفور، شيرين الطحان، صبري فواز، محمد عادل، سلوى محمد علي، وأحمد صيام.