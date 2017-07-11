في تصعيد جديد للحرب الدائرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين المنتج البحريني محمد الترك ووالدته وطليقته منى السابر والدة الفنانة الصغيرة حلا، احتفل الأخير مرة ثانية بزواجه من الفنانة المغربية دنيا بطمة، في طقوس أشبه بتقليد غربي يقضي بتجديد عهود الزواج.

وانهالت التعليقات على الفيديو منقسمة بين من أشاد بـ”الخطوة الرومنسية”، ومن هاجم الترك وبطمة، في حين تساءلت تعليقات أخرى حول ما “اذا كان الثنائي مطلقين حتى يتزوجا ثانية!”.

وجاء الاحتفال بعد أن نشر الترك فيديو أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر محتفلاً بعيد ميلاد شقيقة دنيا بطمة، ما دفع والدته للتعليق ملمحة أن دنيا “عاملة سحر لابنها حتى يحبها كل هذا الحب”.