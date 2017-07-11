أكثر من عمل اتفقت عليه النجمة رانيا يوسف إلا أن هذه الأعمال لم تعرض في شهر رمضان المبارك لتخرج لأول مرة من السباق بعد سنوات باتت فيها رانيا من النجمات اللاتي ينافسن كل عام بعمل جديد، حتى مسلسل «الدولي» خرج في اللحظات الأخيرة وتوقف تصويره طوال رمضان، وستبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة ليعرض قريبا.

ورأى البعض أن النحس يطارد رانيا خلال الفترة الماضية، وفي هذا الصدد قالت: عرض العمل في النهاية قسمة ونصيب ولا يمكن أن نقول إن النحس لازم العمل فهذا الكلام خرافة.

أما عن أنها تعرضت للحسد بعد النجاح الذي حققته طوال الفترة الماضية، فردت رانيا قائلة، في تصريحات لها، إن ذلك وارد، فالحسد مذكور في القرآن ولكنها لا تحاول أن تجعله هاجسا يسيطر عليها، وفي النهاية المنتج هو صاحب القرار في عرض الأعمال ومواعيد العرض التي تكون بالتأكيد لمصلحة العمل.

وعن تصريحاتها من فترة بأنها لا يمكن أن تقبل العمل مع الفنانة نادية الجندي، نفت رانيا أن يكون هناك أي خلاف بينها وبين نادية الجندي وقالت إن العلاقة بينهما محدودة للغاية لا خلاف أو صلح لأن كلا منهما بعيدة عن الأخرى تماما لكن ما قصدته أنها لن توافق على مشاركتها العمل كونها ترى أن هذا العمل لن يضيف لها، خاصة أن نادية تحرص على تقديم نوعية اعمال مختلفة عن اختياراتها.