بعد أن انتشرت شائعات كثيرة حول ترشيح الفنانة هيفاء وهبي للقيام ببطولة عمل درامي جديد يحمل عنوان «شفيقة ومتولي» الذي سبق أن رشحت له سمية الخشاب قبل سنوات وهو العمل المأخوذ عن فيلم سينمائي سبق أن قدمته السندريلا الراحلة سعاد حسني، كشفت مصادر بحسب موقع «نواعم»، أن هيفاء لا تفكر حاليا في هذا المشروع بتاتا وأنها استبعدته من خطتها الفنية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تحاول دائما البحث عن كل ما هو مختلف وجديد لتقدمه في أعمالها الفنية بعيدا عن التكرار.

وبرغم وجودها حاليا في قبرص برفقة أصدقائها حيث أحيت حفلا غنائيا وتحصل على فترة راحة قصيرة تستجم فيها بعد إنهائها مسلسلها الدرامي الأخير «الحرباية»، لا تزال وهبي على تواصل يومي بمحمد سامي مخرج فيلمها السينمائي الجديد «ثانية واحدة»، وهو اسم مؤقت حتى الآن، لمناقشة تفاصيل العمل واختيار الأبطال لحين عودتها إلى «أم الدنيا» كي تبدأ تصوير الفيلم لتنافس به في موسم عيد الأضحى المقبل، وهو الفيلم الثالث في مشوارها الفني والأول بعد «حلاوة روح» الذي عرضها لهجوم شديد جعلها تبتعد عن السينما ما يقرب من ثلاثة أعوام.

من جهة أخرى، فضلت وهبي عدم التعليق على ما تردد أخيرا عن ارتباطها برجل أعمال عربي، خاصة بعد ظهوره المتكرر معها وفي حفلها الأخير في قبرص.