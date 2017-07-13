انتشر عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم تظهر فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة مدير أعمالها جيجي لامارا وهما يجلسان في المقعد الخلفي لإحدى السيّارات.

وتحدثت الفنانة عن لقائهما الأول في مكتب سهيل فارس. وقالت إنها كانت في الـ16 أو الـ17 من عمرها وقد خضعت لعملية تجميل أولى لأنفها. وأشارت إلى أن جيجي سألها عن ذلك وقال لها إن العملية غير ناجحة.

وحاولت إقناعه بأنّ أنفها ما زال متورماً بسبب العملية. كما ذكرت أنها التقته مرة ثانية في المكان نفسه بعد خضوعها لعملية تجميل ثانية لأنفها. وقالت ضاحكةً إنه علق أيضاً: «كمان مش ظابطة».

وأضافت أنها وصفته أثناء تحدثها إلى زوجة سهيل فارس بالمزعج «السئيل» والذي «لا يعجبه العجب».