بعد اعتذارها بالدموع عن سقطة البث المباشر بالفيديو الفاضح، بدأت الفنانة غادة عبدالرازق معركة استعادة كرامتها عبر نشر رسائل موجهة عبر حسابها على «إنستغرام» تؤكد فيها أنها لن تتأثر باستفزاز البعض لها، في اشارة إلى انتقادات الجمهور وتوجيه اتهام لها بارتكاب فعل فاضح.



ونشرت صورة لأسد مع قول مأثور جاء فيه «الأسد لا يشغل باله بآراء الخراف.. والواثق بنفسه لا يهتم لاستفزاز الحاقدين».



وأغلقت غادة التعليقات على البوست كعادتها منذ نشر الفيديو الفاضح، وحصلت على 11 ألف ضغطة إعجاب من متابعيها.

يذكر أن غادة تواجه محاكمة بتهمة ارتكاب فعل فاضح ونشر مقطع فيديو خادش للحياء، بعدما تقدم المحامي المصري سمير صبري بدعوى جنحة مباشرة.



ورغم اعتذارها وحذف المقطع المثير للجدل، فمن الممكن أن تدينها المحكمة بالعقوبة الأقسى، وهي سنة حبس، أو تلزمها بدفع غرامة مالية مع عقوبة السجن مع إيقاف التنفيذ.