تتعدد أنواع الفنون ومنها الرسم، التلوين، النحت، العمارة الموسيقى والأدب وغيرها، ويمكن فصل وتقسيم تاريخ الفن إلى حقبتين استنادا الى اختراع وظهور السينما كحدث أضاف فنا سابعا للفنون بعد ان كان المسرح متصدرا في هذا الجانب.

واليوم تتصدر السينما لتجمع بين الفنون كلها محققة العمل الفني المتسق الشامل. ولم تكن السينما في بدايتها غير فن مرئي صامت يعرض صورا متحركة لا تنبض بصوت، كأفلام «بولا نيجري» و«رودولف فالنتينو» و«تشارلي تشابلن» في أيامه الأولى، حتى إذا اكتشفت مادة «السالينيوم» التي تحول الموجات الصوتية إلى موجات ضوئية ثم تحول هذه إلى صوتية.

وبدأت السينما خطوتها الجبارة في تجميع الفنون المرئية والمسموعة، وأخذت تقدم المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية كلها في عمل واحد رائع التناسق، وأصبحت وسيلة إلى بلوغ الكمال لجميع الفنون، كما حطمت حواجز الزمان والمكان حاملة أروع الأعمال الفنية بين ربوع العالم بما لا يستطيعه فن الباليه ولا الأوبرا.

لقد ظهر عبر التاريخ العديد والكثير من المحاولات لجمع وتوحيد عدد من الفنون في عمل فني واحد - بشكل عفوي أو مقصود - وذلك لقوة تأثيرها مجتمعة على حواس المتلقي الذي يتواصل مع العمل الفني بمختلف حواسه، ولكن القليل من هذه المحاولات توصلت لجمع أغلب الفنون معا، نذكر منها: الطقوس الدينية في معابد الحضارات القديمة، حيث إن هذه الطقوس كانت تقام في المعبد المزين برسوم وزخارف ملونة، بالإضافة إلى أزياء المشاركين بالعرض والمزينة برسوم وألوان متنوعة مع وجود بعض تماثيل الآلهة ضمن هذه الطقوس أحيانا، ويقوم المؤدون في هذا العرض بتلاوة قصائد أو حوار مع حركات إيمائية معينة أو رقصة وقد ترافقها موسيقى أو إيقاعات الدفوف.

وايضا المسرح الاغريقي والذي يظهر النحت في عمارة المسرح والديكور، كذلك في أقنعة وأزياء الممثلين، كما يظهر الرسم والتلوين في لوحات المناظر المرسومة صمن الديكور، ويظهر الشعر في الحوار والقصائد الملقاة، وتظهر الموسيقى في ألحان الأغاني وعزف بعض الآلات ويظهر الرقص في تمثيل الممثلين (الإيماء ورقص الجوقة).

بالاضافة الى ما سبق تأتي الطقوس الكنسية والتي تقام ضمن الجو التشكيلي الموجود في الكنائس سواء البيزنطية أو الغربية منها، وقد تطورت هذه الطقوس إلى دراما طقسية ودراما نصف طقسية ثم إلى مدح لتصل أخيرا إلى الأوبرا.

بعد ولادة السينما وتطورها لتصبح ناطقة ثم ملونة، تحولت إلى مكان لجمع الفنون سواء في الأفلام التمثيلية أو في أفلام الرسوم المتحركة والدمى المتحركة، ولدينا منها العديد من الأمثلة، حيث ظهر فيها جمع للفنون السبعة معا نذكر منها:فيلم «The Wall»، من إخراج الان باركر، وإنتاج شركة Metro Goldwyn Mayer، بالاشتراك مع فرقتي Pink Floyd وGerald SCARF، في عام 1982، وبذلك سرقت السينما البهجة من المسرح والأوبرا الا أن لكل منهم ذوقا ورونقا خاصا.