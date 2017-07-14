نشرت صفحة الفنانة حلا الترك على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو تحت عنوان "ابو حلا الترك يحارب بنته بالفضائح وهي تتحداه"، فحصد أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال ايام قليلة من نشره.

وتناول الفيديو كلام والد حلا المنتج البحريني محمد الترك، بالتبادل مع تعليق أحد المدونين على الأخير، باستنكار كلام أحدهم عن ابنته ووالدتها بهذا الشكل.

وتضمن الفيديو أيضاً بعض المقاطع لحلا الترك خلال أوقات عفوية مع جمهورها على تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي.

يذكر ان الخلاف تصاعد بين الترك وطليقته منى السابر والدة حلا منذ حصلت على حضانة الأطفال بحكم المحكمة، قبل ان يصل الى هجومات بين الطرفين النضمت اليها الفنانة المغربية دنيا بطمة زوجة الترك.