أزمة فنية طرأت أخيرا في الساحة الغنائية بطلاها الفنان ملحم زين والفنان ماجد المهندس، بدأت منذ أن غنى ملحم زين أغنيته «ضلي ضحكي» للملحن علي حسون فثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة أصابع الاتهام الى زين بسرقته لحن أغنية «أنا بلياك» للمهندس التي طرحها قبل عامين تقريبا.

وفي هذا الصدد تعجب مدير أعمال ماجد المهندس كثيرا من هذا الأمر، مؤكدا أنه لا تشابه بين أي من الأغنيتين، وقال إنه لا توجد أغنية لملحم زين تشبه أغنية ماجد المهندس، ما يبرئ ملحم من هذه الأزمة المفتعلة عبر «السوشيال ميديا». وكان المكتب الإعلامي للملحن علي حسون قد أصدر بيانا صحافيا نفى فيه كل ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول سرقته لحن أغنية «ضلي ضحكي» من أغنية «أنا بلياك».

وبعد أن استقر ماجد المهندس على موعد ألبومه الغنائي الجديد ليكون في موسم عيد الأضحى، قال مدير أعماله، وفق موقع «نواعم»، إن الألبوم سيكون مفاجأة لجمهوره، حيث إنه جمع بين الغناء باللهجات اللبنانية والعراقية والمصرية والخليجية من بين 15 أغنية مختلفة ضمن الألبوم، وحتى الآن لم يستقر على اسم الألبوم النهائي.

ونفى أن يكون في الألبوم دويتوهات غنائية جديدة بعد نجاح الدويتو الغنائي الأخير الذي جمعه بالنجمة آمال ماهر ويحمل عنوان «اعترف»، حيث حقق الفيديو كليب ما يصل الى 10 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب»، معربا عن سعادته البالغة بالتعاون مع آمال ماهر، وتمنى تكرار التجربة للمرة الثالثة بعد نجاحهما معا بأول دويتو يجمعهما «لو كان بخاطري» وأخيرا «اعترف».