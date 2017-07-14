تدخلت نقابة المهن التمثيلية المصرية على خط الحرب الكلامية المشتعلة بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمنتج محمد السبكي، وطلبت من الطرفين «هدنة» ووقف التصعيد وتبادل التصريحات النارية التي تعقد الأزمة، وعرض النقيب د.أشرف زكي الوساطة لتنقية الأجواء خصوصا أن النقابة تم ابلاغها رسميا بالشكوى القانونية المقدمة من المنتج ضد هيفاء، وترغب في حل الأزمة وديا حرصا على مصالح الطرفين.

وكانت شركة السبكي للإنتاج قد تقدمت بشكوى رسمية للنقابة المصرية ضد الفنانة اللبنانية بسبب مشاركتها كضيفة شرف في فيلم «خير وبركة» من إنتاج أحمد السبكي، وهو ما يعد مخالفا لبنود تعاقدها على بطولة فيلم «ثانية واحدة»، وبعدها ردت هيفاء بالتوضيـــح الناري الذي تضمــن اعتذارهــا من ابطال وفريق عمل الفيلــم وانسحابهــــا من استكمــال تصويــره لأسبــاب وصفتهــا بالأخلاقيــة.

ودفع التصعيد الأخير د.أشرف زكي لعرض وساطة سريعة قبل أن تتدهور الأمور بين الطرفين وتصل لساحات المحاكم، وعرض النقيب استدعاء طرفي النزاع لحوار ودي أولا يتم خلاله تذليل العقبات وإقناع المنتج السبكي بسحب شكواه، على أن تتعهد هيفاء بالعودة لاستكمال الفيلم، خاصة أنه مبيع بالفعل لعدد كبير من الموزعين العرب الذين ينتظرون أول عودة للفنانة اللبنانية إلى الشاشة الكبيرة بعد فيلمها المثير للجدل «حلاوة روح».