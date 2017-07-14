خلود أبو المجد

طرحت مؤخرا الفنانة الشابة ميسون صدقي احدث كليباتها الغنائية بعنوان «يا سيدي» على قناة «فري تي في» وعلى موقع «يوتيوب». والأغنية كلمات اسلام مصطفى، وألحان حسام بدران، وتوزيع شريف قاسم، ومن انتاج شركة نيو جينيريشن للإنتاج الفني وتوزيع الديجيتال لشركة فري ميوزيك للمنتج نصر محروس.

وقد ظهرت ميسون في الكليب الذي تم تصويره في ساحة التايمز بالولايات المتحدة الاميركية وهي تخرج في شوارع نيويورك بعد ان قررت أن تغير من نمط حياتها وبعد فراق حبيبها وتقول في كلمات الاغنية: «أيام بتفوت ثواني.. سنين بتعدي نسيبها ليه.. بتضيع واحنا اللي خسرانين.. بزعلنا كسبنا إيه.. يا سيدي ريح دماغك».

وقد صرحت ميسون صدقي بقولها: سعيدة جدا لخروج مشروعي الثاني الى النور بعد انتاج اغنية «شوكولا» التي تم طرحها في «عيد الحب» في فبراير الماضي. وعن أغنية «يا سيدي» قالت: بصفة شخصية احب هذه الاغنية منذ قرأت كلماتها مع الشاعر الصاعد وبقوة اسلام مصطفى، فهي دعوة لاستمرار الحياة والحب من خلال عدم التفكير في الماضي وأحزانه ونسيان كل ذلك، ورؤية الحياة بشكل جديد وأشخاص جدد، فمن الممكن ان نجد من بينهم من يدعمنا في مشوار الحياة الصعب.

وأعربت ميسون عن سعادتها في دعم المنتج نصر محروس لها في توزيع الأغنية كديجيتال وعرضها على قناة «فري»، إيمانا منه بموهبتها، وتمنت استمرار التعاون معه في أعمالها الغنائية القادمة.