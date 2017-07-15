استطاعت أغنية "Despacito" أن تحقق رواجا ليس فقط في العالم الغربي وإنما استطاعت أن تخترق العالم العربي، فأصبحت الأغنية الأكثر بحثا منهم على محركات البحث.



وحققت الأغنية الإسبانية التي غناها كل من المغني البورتوريكي لويس فونسي ودادي يانكي وجستن بيبر، نسبة مشاهدة عالية تجاوزت ال 2 مليار مشاهدة منذ طرح الكليب الخاص بها الأسبوع الماضي، مما جعلها الأغنية الأشهر في 2017 حتى الآن.



ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها أغنية من الانتشار بسرعة كبيرة، حتى أن رود مواقع التواصل صنعوا عليها الكثير من "الكوميكس" عبر صفحاتهم، ولكن سبقتها الكثير من الأغاني التي حققت نجاحا وانتشارا عالميا كبيرا منها:



Macarena



قدمت فرقة "لوس دل ريو" هذه الأغنية ضمن ألبوم "أحب" عام 1994.



"happy"



"قدمها الفنان فاريل ويليامز، عام 2013، وحققت الكثير من الشهرة وقتها، وحصلت على ججائزة جرامي لأفضل فيديو مصور.



María



استطاعت هذه الأغنية أن تحقق نجاحا كبيرا، وحصلت على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة "الجرامي" عام 2000.



"Gangnam Style "



قدمها الفنان ساي، عام 2012 وحصلت على جائزة إم تي في الموسيقية الأوروبية لأفضل أغنية مصورة.



waka waka



قدمت شاكيرا، هذه الأغنية في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في جنوب أفريقيا 2010.



Margarites



قدمتها المطربة اليونانية أنجيلا ديميتريو، طرحتها عام 1999، وتم ترجمتها للعديد من اللغات حول العالم.



Lambada



أغنية برازيلية طرحت في عام 1989.