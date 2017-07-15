بدأ المخرج المصري محمد سامي في التحضير لأولى تجاربه في عالم الإنتاج الدرامي، حيث يحضر حاليا لمسلسل جديد يحمل عنوان «للبنات فقط»، من المقرر أن يبدأ تصويره في خلال أغسطس المقبل.

وذكرت تقارير صحافية ان المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة، إذ تتكون حلقاته من 60 حلقة، وتقوم ببطولته الفنانة شيري عادل، وتشاركها البطولة يسرا اللوزي وإيمان العاصي، وهو من تأليف السيناريست فتحي الجندي، ويتولى إخراجه أحمد عبدالله صالح.

ويجري فريق المسلسل حاليا جلسات عمل لترشيح باقي الفنانين الذين سيشاركون فيه، وتدور أحداثه حول قصص مجموعة من البنات، وهو عمل قائم على الدراما النسائية فقط، وتتطلع الأحداث من خلال حلقات المسلسل إلى معرفة خبايا هؤلاء البنات وما يدور في عقولهن.

يذكر أن المخرج محمد سامي لم يشارك في الماراثون الرمضاني الماضي، وكانت آخر مشاركاته في الدراما من خلال مسلسل «الأسطورة»، الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، وعرض في رمضان ما قبل الماضي، لكنه نافس في سباق عيد الفطر السينمائي بفيلمين هما «جواب اعتقال» الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، و«تصبح على خير» بطولة الفنان تامر حسني.