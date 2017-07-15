عاشت المطربة المغربية أسماء لمنور في مصر فترة قبل أن تعود لتستقر فيما بين المغرب والخليج لانشغالاتها الفنية بين الألبومات والحفلات الغنائية التي تشارك في إحيائها، وعلى الرغم من البعد عن «ام الدنيا» تكشف أسماء أنها اشتاقت كثيرا إليها، وقالت، في تصريحات صحافية لها، إنها في مصر لديها الكثير من الصداقات، حيث اشتاقت لأصدقائها ولزيارة الحسين والمسارح الغنائية في القاهرة، وعلى الرغم من الغياب ترى لمنور أن الجمهور في مصر لايزال يتابعها وهو ما تشعر به من خلال ردود الفعل لألبوماتها الغنائية.

وحول التوجه إلى التمثيل أسوة بالعديد من نجمات جيلها قالت إن التمثيل بالفعل موجود ضمن مشروعها الفني وغير مستبعد إطلاقا لكن شرط أن يكون العمل الذي ستشارك به جديدا من حيث الفكرة وأن يخطفها الدور وأيضا أن تكون هناك كيمياء بينها وبين النجوم الذين سيشاركونها في العمل تظهر على الشاشة.

وعن الدويتوهات الغنائية، ردت أسماء: «أنا محظوظة لأنني قدمت العديد من الدويتوهات مثل المحكمة مع الفنان كاظم الساهر، لذلك لن أختار اسما معينا لأن الدويتو بات مرهونا بالفكرة الجيدة والتصوير المناسب».

وعن جديدها بعد «صبية»، ذكرت لمنور انها تجهز في الفترة المقبلة لألبوم خليجي تعمل على أغنياته منذ فترة، حيث اتفقت مع شركة «روتانا» على تقديم ألبوم مغربي يليه ألبوم ببصمة خليجية.