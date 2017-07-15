نفت الفنانة السورية أمل عرفة عودتها الى طليقها الفنان عبدالمنعم عمايري بعد الاشاعات التي اطلقتها بعد المواقع الفنية، اثر نشر الأخير عبر حسابه على «إنستغرام» أخيراً صورة جمعته بأمل وابنتيهما سلمى ومريم خلال حفل يوم ميلاد سلمى الـ12.وكتبت عرفة على صفحتها الشخصية على «فيسبوك»: «بعض مواقع التواصل الاجتماعي أرجوكم، وقفو اشاعات.. انا وعبدالمنعم أب وأم لأحلى طفلتين بالعالم.. ولا مشروع عودة.. عبدالمنعم عشرة عمر وأب لبناتي والله يكتبلو كل الخير.. شكرا بس فعلا وجب التنويه لأن رح شك بحالي انا بعد شوي.. والله لحالي انا وبناتي ورواق».

يذكر ان عرفة وعمايري انفصلا عام 2013، قبل أن يعودا عن قرارهما خلال أيام قليلة، إلى أن أعلنا طلاقهما عام 2015.